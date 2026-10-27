Bunte Ballone erhellten in Puch bei Weiz die Nacht
Zehn leuchtende Heißluftballone waren die Stars bei der „Nacht der Ballone“ vergangenen Sonntag in Puch bei Weiz. Noch bis Freitag findet dort die 50. Apfelmontgolfiade statt.
Dunkler Himmel, Maroniduft und Feuerschein: „Leuchtende“ Heißluftballone sorgten am Sonntagabend in Puch bei Weiz für Begeisterung bei Klein und Groß. Im Rahmen der 50. Apfelmontgolfiade des Ballonclubs Puch bei Weiz fand die „Nacht der Ballone“ statt.
Zahlreiche Gäste hatten sich auf der Startplatzwiese versammelt und staunten über die spektakuläre Show: Zehn Ballonfahrerteams ließen ihre bunten Heißluftballone im Rhythmus der Musik in der Dunkelheit leuchten.
Auch für Verpflegung war mit frisch gebrateten Maroni, Leberkässemmel, Brezel und Würstel bestens gesorgt. Auch die Kinder kamen mit Hüpfburg und Zuckerwatte auf ihre Kosten.
Der „Union Aeronautic Styria Puch“ feiert heuer 50 Jahre und ist damit der älteste Ballonclub Österreichs. Seit 1976 finden Jahr für Jahr im steirischen Apfeldorf Ballonfahrertreffen statt. Heuer sind 47 Ballonfahrerteams aus Österreich und darüber hinaus mit dabei.
Witterungsbedingt musste am Sonntag der allgemeine Start um 14.30 Uhr leider abgesagt werden. Der Feierlaune beim Startplatzfest tat dies allerdings keinen Abbruch.
Noch bis Freitag, 30. Oktober werden Heißluftballone ausgehend von Puch den Himmel der Oststeiermark erobern. Ballonstarts finden täglich um 7 Uhr und um 14.30 Uhr statt.