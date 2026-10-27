Bunte Ballone erhellten in Puch bei Weiz die Nacht

Zehn leuchtende Heißluftballone waren die Stars bei der „Nacht der Ballone“ vergangenen Sonntag in Puch bei Weiz. Noch bis Freitag findet dort die 50. Apfelmontgolfiade statt.

Zehn Heißluftballone sorgten bei der „Nacht der Ballone“ in Puch bei Weiz für eine spektakuläre Show

Dunkler Himmel, Maroniduft und Feuerschein: „Leuchtende“ Heißluftballone sorgten am Sonntagabend in Puch bei Weiz für Begeisterung bei Klein und Groß. Im Rahmen der 50. Apfelmontgolfiade des Ballonclubs Puch bei Weiz fand die „Nacht der Ballone“ statt.

Zahlreiche Gäste hatten sich auf der Startplatzwiese versammelt und staunten über die spektakuläre Show: Zehn Ballonfahrerteams ließen ihre bunten Heißluftballone im Rhythmus der Musik in der Dunkelheit leuchten.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Ballonclub-Obmann Johann Almer (2.v.l.) freute sich über zahlreiche Gäste

Auch für Verpflegung war mit frisch gebrateten Maroni, Leberkässemmel, Brezel und Würstel bestens gesorgt. Auch die Kinder kamen mit Hüpfburg und Zuckerwatte auf ihre Kosten.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Zum Aufwärmen warteten heiße Maroni auf die Gäste

Der „Union Aeronautic Styria Puch“ feiert heuer 50 Jahre und ist damit der älteste Ballonclub Österreichs. Seit 1976 finden Jahr für Jahr im steirischen Apfeldorf Ballonfahrertreffen statt. Heuer sind 47 Ballonfahrerteams aus Österreich und darüber hinaus mit dabei.

1 / 11 Groß und Klein zeigte sich über die leuchtenden Ballone begeistert © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Witterungsbedingt musste am Sonntag der allgemeine Start um 14.30 Uhr leider abgesagt werden. Der Feierlaune beim Startplatzfest tat dies allerdings keinen Abbruch.

Noch bis Freitag, 30. Oktober werden Heißluftballone ausgehend von Puch den Himmel der Oststeiermark erobern. Ballonstarts finden täglich um 7 Uhr und um 14.30 Uhr statt.