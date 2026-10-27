Villacher Fasching im Einkaufszentrum: „Wie in Amerika“

Das Prinzenpaar des Villacher Faschings wird heuer erstmals nicht in der Innenstadt, sondern im Einkaufszentrum präsentiert. Die Meinungen dazu gehen auseinander.

Der Villacher Fasching zieht ins Einkaufszentrum und sorgt damit schon vor dem ersten Lei-Lei für Aufregung. Erstmals werden das Prinzenpaar und das Kinderprinzenpaar nicht in der Innenstadt, sondern im Atrio vorgestellt. Der Bruch mit der jahrzehntelangen Tradition erhitzt im Netz die Gemüter. Während die einen von einem Schlag gegen die Innenstadt sprechen, sehen andere darin eine längst überfällige Entscheidung. Auch aus der Politik kommt scharfe Kritik.

FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann postete als erste Reaktion: „Dass dem Stadtmarketing von Bürgermeister Albel nicht mehr einfällt, als die Präsentation des Prinzen- und Kinder-Prinzenpaar in ein Einkaufszentrum zu verlegen, ist ein Armutszeugnis der Sonderklasse“. Der Fasching sei „kein Ramschartikel, sondern Teil unserer DNA“. Villach habe genügend schöne Plätze, auch außerhalb der Innenstadt.

Die Atrio Lobby scheint nun auch bei der Faschingsgilde Einzug zu halten. — Ein Leser im Kleine Zeitung Forum

In den sozialen Medien stößt vorrangig der Verlust der Innenstadt als Veranstaltungsort auf Unverständnis. „Es wird und muss wohl so sein, aber an sich gehört der Fasching in die Stadt, die ja ohnehin schon leer und entvölkert erscheint“, heißt es in einem Facebook-Kommentar. Ein Leser im Forum der Kleinen Zeitung sieht darin einen „Schlag ins Gesicht der Unternehmer in der Innenstadt“. Der Fasching bringe schließlich Besucherinnen und Besucher und Umsatz.

© Helmuth Weichselbraun Laut den Leserinnen und Lesern gibt es genügend Plätze in der Innenstadt, wo die Präsentation stattfinden könnte

Ins Einkaufszentrum? Das ist ja wie in Amerika! — Ein Leser im Kleine Zeitung Forum

Daneben gibt es Zustimmung für das Atrio. „Das ist gut so weil da sind auch mehr Menschen anwesend“, heißt es auf Facebook. Im Forum gratuliert ein Leser dem Einkaufszentrum und verweist auf die „100 Prozent Wettergarantie“.

Für zusätzliche Spekulationen sorgt das Gerücht, Atrio-Center-Manager Oliver Steiner könnte Faschingsprinz werden. „Wenn das Prinzenpaar Bezug zum Atrio hat, passt das ja. Aber wenn nicht, ist das ein Armutszeugnis für die Faschingsgilde“, meint ein Leser. Besonders bissig fällt ein anderer Kommentar aus: „Für die paar Narren, die das noch interessiert, ist sicher irgendwo in der Stadt noch ein Hinterhof frei, wo man die alle unterbringt.“ Ein Leser kann dem Wechsel noch etwas Positives abgewinnen: „Das ist gut so, weil da sind auch mehr Menschen anwesend.“