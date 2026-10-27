Alexia Putellas und Harry Kane gewinnen Ballon d’Or 2026

„Ich bin fast sprachlos“: Der 33 Jahre alte Engländer vom FC Bayern krönt seine außergewöhnliche Saison mit dem Ballon d’Or. Bei den Damen sicherte sich Alexia Putellas zum dritten Mal nach 2021 und 2022 den Sieg.

Putellas (rechts) durfte sich bereits zum dritten Mal über die Auszeichnung freuen, Harry Kane küsste zum ersten Man den Ballon d‘Or

Der englische Fußball-Torjäger Harry Kane hat erstmals den prestigeträchtigen Ballon d'Or gewonnen. Der 33-Jährige erzielte vergangene Saison 61 Treffer für Bayern München und wurde mit dem deutschen Topclub Meister und Cupsieger. Dazu kamen zwölf Tore für Englands Nationalteam, davon sechs bei der WM, wo die "Three Lions" Dritter wurden. Als beste Spielerin wurde bei der Gala in London die Spanierin Alexia Putellas ausgezeichnet – zum dritten Mal nach 2021 und 2022.

Kane wurde am Montag ausgerechnet in seiner Heimatstadt ausgezeichnet. "Ich bin fast sprachlos. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich schwierig war in diesem Jahr, hier sind viele herausragende Spieler", sagte der Toptorjäger. Er sei unglaublich stolz auf die Leistung 2025/26. "Es war mit Abstand meine beste Saison", betonte Kane.

Kane setzte sich gegen Mbappé und Yamal durch

Englands Teamkapitän waren schon im Vorfeld gute Chancen eingeräumt worden, er setzte sich bei der Journalistenwahl unter anderem gegen WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé, den spanischen Weltmeister Lamine Yamal sowie seinen Münchner Teamkollegen Michael Olise durch. Zudem nahm er die Auszeichnung für den besten Stürmer mit nach Hause.

Kane ist der erste Bayern-Spieler seit Karl-Heinz Rummenigge 1981, der die Auszeichnung gewinnen konnte. Und er ist der erste deutsche Bundesliga-Profi seit Matthias Sammer 1996 und erste Engländer seit Michael Owen 2001. Yamal musste sich zum dritten Mal in Folge mit der Auszeichnung zum besten "Nachwuchsspieler“ zufriedengeben. Bester Goalie wurde Spaniens Teamtormann Unai Simon von Athletic Bilbao. Als Trainer des Jahres wurde Spaniens Teamchef Luis de la Fuente ausgezeichnet, Mannschaft des Jahres wurde Champions-League-Sieger Paris St. Germain.

Eindrücke von der Preisverleihung:

1 / 16 Alexia Putellas und Harry Kane freuen sich über ihren Sieg beim Ballon d’Or 2026 © IMAGO/GARNIER ETIENNE

Alexia Putellas holt sich dritten Titel

Auf Frauenebene zog Putellas mit drei Titeln mit Aitana Bonmatí gleich, die zuletzt dreimal in Folge erfolgreich gewesen war. Putellas spielte eine herausragende Saison mit dem FC Barcelona, ehe sie im Sommer zu London City Lionesses nach England wechselte. Frauentrainer des Jahres wurde Pere Romeu vom FC Barcelona, der auch Team des Jahres wurde. Auch die Ehrungen für die beste Torfrau (Cata Coll) und das beste Talent (Vicky Lopez) gingen bei der 70. Ausgabe der Verleihung an Barca.

Vergeben wird die prestigeträchtige Auszeichnung vom Fachmagazin "France Football" und der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Stimmberechtigt für die finale Entscheidung waren jeweils ein Journalist oder eine Journalistin aus den Top-100-Nationen der FIFA-Weltrangliste. Als Bewertungszeitraum galt die Zeit vom 3. August 2025 bis zum 19. Juli 2026, dem Tag des WM-Endspiels.