Unter dem Slogan „Zeit, die zählt“ begeisterten David Garrett, Richard David Precht und Philipp Hochmair bei einem „außergewöhnlichen“ Kulturereignis auf Burg Taggenbrunn. Auf die Beine gestellt wurde die Veranstaltung von Model und Schauspielerin Larissa Marolt.

Zu einem „außergewöhnlichen“ Kulturereignis lud Model und Schauspielerin Larissa Marolt in die Burg Taggenbrunn nach Kärnten. Mit im Gepäck ein hochkarätiges Trio: Philosoph Richard David Precht, Star-Geiger David Garrett und Schauspieler Philipp Hochmair. Während jeder von ihnen seine eigene Performance mitbrachte, kehrte unter der Moderation von Kleine-Zeitung-Journalistin Barbara Haas jeder von ihnen zum Hauptthema des Abends zurück: Zeit, die zählt. Unter die zahlreichen Gäste mischten sich auch Landeshauptmann Daniel Fellner, Filmproduzent Klaus Graf, Segel Olympiasiegerin Lara Vadlau und Kleine Zeitung-Herausgeber Hubert Patterer.

Als Initiatorin des Abends trat auch Marolt auf die Bühne und sprach über ihre Motivation, eine solche Kulturveranstaltung auf die Beine zu stellen. Das Interesse an Literatur, Kunst und Philosophie sei schon immer da gewesen. „Ich habe das bisher nur nicht so kommuniziert, weil ich manche Dinge auch gerne für mich privat halte“, erklärt sie. Jetzt sei jedoch der richtige Zeitpunkt gekommen, „ein Herzensprojekt auf die Beine zu stellen“. Ihre Erwartungen an den Abend? „Ich würde es schön finden, wenn man am Ende des Abends etwas mitnimmt. Sei das jetzt eine schöne Erinnerung, sei das Inspiration oder einfach nur, dass man mal abschaltet und den Moment genießen kann“.

Abend voller Philosophie, Literatur und Musik

Möglichkeiten für Inspiration und zum Nachdenken gab es viele: Garrett startete den Abend mit einem fulminanten Auftritt mit seiner Geige, einer „Leihgabe“ aus dem 18. Jahrhundert. Im Anschluss sprach er über die Relevanz von Timing, „nicht nur in der Musik, sondern auch im echten Leben“ und fasste zusammen: „Zeit zuzulassen, das macht einen guten Künstler aus“.

Jubelrufe aus dem Publikum erntete im Anschluss Hochmair mit „Jedermann reloaded“, was er selbst als eine „Geschichte einer Läuterung, Geschichte von Endlichkeit“ beschreibt.

Der krönende Abschluss des Abends: ein Gespräch zwischen Barbara Haas und Richard David Precht, dessen neues Buch „Auserzählt?“ wenige Tage vorher erschien. Gemeinsam beleuchteten sie die „realen“ Gefahren von künstlicher Intelligenz – für Precht klar die Einsamkeit, die durch den dauerhaften Gebrauch entsteht – und ihren Suchtcharakter – „weil sie nicht widerspricht oder laut wird.“ Durch „die Abkürzung“ KI verlerne die Gesellschaft auch den Prozess des Verstehens.