Marathon-Satz und wildes Comeback: Graz jubelte gegen Waldviertel spät

Im Spitzenspiel gegen Waldviertel mussten die Grazer über sich hinaus gehen. Am Ende jubelte der UVC über einen 3:2-Sieg.

Was mag sich im Kopf eines Volleyballprofis abspielen, wenn die Anzeigetafel einen 8:17-Rückstand aufweist? Abschenken und nicht verletzen? Zusammenbeißen und versuchen, die Satzniederlage nicht zu deutlich ausfallen zu lassen? Oder doch alle Kräfte bündeln und mit dem Mut der Verzweiflung das Unmögliche möglich machen? Die Männer des UVC Graz entschieden sich jedenfalls für Letzteres, als sie im Heimspiel gegen Waldviertel beim Stand von 1:1 im dritten Satz mit 8:17 zurücklagen.

Die Stimmung im Sportpark war zu diesem Zeitpunkt auf dem Tiefpunkt, einige Fans blickten bereits dem vierten Satz entgegen. Doch die Mannen rund um Kapitän Arwin Kopschar feuerten auf dem Feld plötzlich ein Feuerwerk ab. Während der Rückstand zu schrumpfen begann, setzte in den Köpfen der Gäste das Rattern ein. Und ehe die „Wikinger“ wieder in die Spur fanden, war der Satz ausgeglichen. Momente später sogar für die Grazer gewonnen, nachdem die UVC-Männer 17 der 23 Punkte für sich entschieden hatten. Ein Grundstein für den 3:2-Erfolg, der nach einem wilden 33:35 im vierten Satz und dem 15:12 im finalen Durchgang fixiert war. „Unsere Jungen haben das heute entschieden. Sie haben frischen Wind reingebracht“, sagte Kapitän Kopschar. „Dieser Sieg ist für den Kopf enorm viel wert.“