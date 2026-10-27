Lehrling des Jahres: „Ich möchte das meiste aus mir herausholen“

Melanie Resch wurde vor Kurzem zum Lehrling des Jahres gekürt. Die 18-Jährige erzählt über ihre Leidenschaft für Mode und Hürden, die sie überwinden musste.

Wenn Melanie Resch über ihren Beruf erzählt, merkt man schnell, sie hat ihre Berufung gefunden – und das, obwohl sie sich das zunächst überhaupt nicht vorstellen konnte. Hätte man die heute 18-Jährige vor ein paar Jahren gefragt, ob sie sich in einem Job sieht, in dem sie im ständigen Austausch mit Menschen steht, hätte sie wohl nur belustigt aufgelacht. Heute könnte sie sich nichts anderes mehr vorstellen.

„Ich war sehr schüchtern und wollte eigentlich eher einen Beruf machen, der nichts mit Menschen zu tun hat“, erzählt sie. Damals schwebte ihr ein Bürojob vor. Sie entschied sich deshalb im Polytechnikum auch für den Handels- und Bürozweig, obwohl Mode schon immer ihre Leidenschaft war. Schon als kleines Mädchen half sie ihrer Mama dabei, die richtigen Kleidungsstücke auszuwählen, und hatte größten Spaß daran.

Es ist schön, wenn man über seinen Schatten gesprungen ist und es sich auszahlt — Melanie Resch , Lehrling des Jahres

Als Beruf traute sie sich den Handel, die ständige Interaktion, zunächst dennoch nicht zu. „Als ich schnuppern war, habe ich mir gedacht, mir gefällt so sehr der Umgang mit Mode und das Umfeld, probier’s doch einfach einmal“, sagt sie. Bereut hat sie die Entscheidung bisher nie, ist dankbar für die persönliche Entwicklung, die sie durch den Beruf durchlaufen durfte.

Schwester als großes Vorbild

Direkte Vorbilder in ihrer Familie, die ebenfalls einen Weg in den Handel oder in den Modebereich eingeschlagen haben, gibt es nicht. Eine Person, die für sie dennoch ein Vorbild ist, ist ihre große Schwester. Von ihr konnte sie sich vor allem abschauen, was Willensstärke bedeutet. „Sie hat immer ihre Ziele verfolgt und geschaut, dass sie so viel wie möglich aus sich macht“, sagt sie. Für sie ein Ansporn, auch aus sich das meiste herauszuholen und ihr Potenzial bestmöglich auszuschöpfen.

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Blickt man auf ihre noch sehr junge Karriere, ist ihr das wohl gelungen. Denn im Sommer wurde sie zur Landessiegerin beim Lehrlingswettbewerb im Handel, bestand ihre Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg und wurde vor Kurzem zum Lehrling des Jahres gekürt. „Es ist schön, wenn man über seinen Schatten gesprungen ist und es sich auszahlt.“

Kein Tag wie der andere

Was ihr an dem Job besonders gefällt, ist der Umgang mit der Ware und dass kein Tag dem anderen gleicht. „Man weiß nie, wer in das Geschäft reinkommt, und es ist einfach schön, dass man Teil davon sein kann.“ Dass viele Menschen ihre Kleidung online bestellen, ist für sie kein Grund zur Sorge. „Die Leute, die zu uns kommen, möchten eine Beratung, möchten eine zweite Meinung.“ Auch sie selbst bevorzugt den stationären Handel, würde niemals Kleidung online bestellen. „Nicht nur weil ich selbst im Handel arbeite, sondern auch, weil ich es liebe, durchzuschauen und Sachen anzuprobieren.“ Besonders viel Inspiration findet sie dafür auch auf ihren Reisen in Großstädte. Ihre letzten beiden Reisen führten sie nach Berlin und Barcelona.

Man braucht niemandem anderen zu gefallen, man sollte das machen, worauf man selbst stolz sein kann und was man selbst mag. Denn die Person, mit der man am meisten Zeit verbringt, ist man selbst — Melanie Resch , Lehrling des Jahres

Auch wenn die Entscheidung, welchen Lehrberuf sie ausüben möchte, etwas gedauert hat, war ihr bereits mit 14 klar, dass sie eine Lehre machen möchte. Sie konnte sich nicht vorstellen, noch weitere vier Jahre in der Schule zu verbringen, wollte ihr eigenes Geld verdienen. Auf die Matura wollte sie dennoch nicht verzichten, entschied sich deshalb für eine Lehre mit Matura. Damit stehen ihr nun alle Türen offen. Nach ihrer Lehre wurde sie von ihrem Lehrbetrieb, dem Modehaus Roth in Feldbach übernommen. Sie kann sich aktuell nicht vorstellen, diese Stelle hinter sich zu lassen. Dennoch möchte sie nicht stehen bleiben. „Ich möchte so viel machen wie möglich, mich weiterbilden“, sagt sie.

Vorbild für andere junge Menschen sein

Ein besonderes Anliegen ist es ihr auch, anderen jungen Menschen dabei zu helfen, ihren Platz in der Berufswelt zu finden, ein Vorbild zu sein. Ein Beispiel dafür, dass es sich lohnt, über den eigenen Schatten zu springen, mutig zu sein. „Man braucht niemandem anderen zu gefallen, man sollte das machen, worauf man selbst stolz sein kann und was man selbst mag. Denn die Person, mit der man am meisten Zeit verbringt, ist man selbst.“