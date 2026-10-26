Verletzt: Lenker prallte mit Auto mehrfach gegen Leitschiene

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen stand drei Stunden lang im Einsatz. Das Auto hatte über hunderte Meter Betriebsmittel verloren.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag krachte ein Autofahrer auf der B68 in der Oststeiermark gegen die Leitschiene. Zu dem Unfall kam es um 3.18 Uhr, wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Die Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen an der Raab wurde zu dem Unfall alarmiert.

Durch den Aufprall an der Leitschiene geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte dort erneut gegen die Leitschiene, bevor es auf der Fahrbahn stehen blieb. Das Auto verlor dabei Trümmerteile sowie Betriebsmittel , die sich laut Feuerwehr über mehrere hundert Meter entlang der Bundesstraße verteilten.

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Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und baute einen einen Brandschutz auf und betreute den Lenker, bis das Rote Kreuz eintraf. Daraufhin banden die Einsatzkräfte die ausgelaufenen Betriebsmittel, errichteten eine Umleitung und unterstützten bei der Bergung und dem Abtransport des verunfallten Fahrzeugs. Eine Kehrmaschine des Straßenerhaltungsdienstes reinigte die Fahrbahn. Der Lenker wurde vom Roten Kreuz in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach rund drei Stunden wurde der Einsatz beendet.