Spektakulär: Thomas van Tonder bezwingt die Bloukrans-Brücke

Der südafrikanische OCR-Weltmeister Thomas van Tonder hat am 26. Oktober die berühmte Bloukrans-Brücke in Südafrika ausschließlich mit seinen Händen überquert.

Die Bloukrans-Brücke zählt zu den bekanntesten Wahrzeichen Südafrikas. Sie verbindet die Provinzen Westkap und Ostkap und ist Heimat eines der höchsten kommerziellen Bungee-Sprünge der Welt. Für Thomas van Tonder wurde sie nun zur Bühne einer außergewöhnlichen sportlichen Leistung.

Der Red-Bull-Athlet musste insgesamt 600 Hangelstangen mit einer Gesamtlänge von mehr als 280 Metern bewältigen. Die besondere Herausforderung: Die Stangen hingen unter dem Brückenbogen, 216 Meter über dem Fluss. Nach 47 Minuten und 37 Sekunden erreichte der südafrikanische Hindernislauf-Weltmeister schließlich die andere Seite.

Steigung wurde zur größten Herausforderung

Bereits der erste Abschnitt verlangte ihm alles ab. Der Brückenbogen beginnt mit einer Steigung von 45 Grad. Van Tonder musste sich rückwärts hängend von Stange zu Stange ziehen. Schon nach wenigen Minuten machten sich die Belastungen bemerkbar. Sein Puls lag bei rund 150 Schlägen pro Minute, während seine Hände zunehmend schmerzten. „Wir haben so viel wie möglich simuliert und trainiert, aber nichts lässt sich mit der ununterbrochenen Belastung vergleichen, die diese Steigung auf dieselbe Muskelgruppe ausübt“, erklärte er nach dem Versuch.

Thomas Van Tonder musste 600 Hangelstangen bezwingen

Am höchsten Punkt wurde die körperliche Herausforderung zum mentalen Kampf. Die große Distanz bis zum Ziel ließ die Aufgabe beinahe unmöglich erscheinen. Deshalb teilte van Tonder die Strecke in kleinere Etappen und konzentrierte sich jeweils auf den nächsten Abschnitt.

Durchhalten bis zur letzten Stange

Besonders kritisch wurde es, als ihm während einer kurzen Pause kopfüber hängend der Kopf zu pochen begann. Er wusste, dass er sich wieder aufrichten musste, um nicht ohnmächtig zu werden. Seine Hände brachten ihn zurück in die richtige Position. Auch der abschließende Abstieg verlangte höchste Konzentration: Die Schwerkraft beschleunigte ihn, während er jede Stange kontrolliert greifen und seine Geschwindigkeit bremsen musste. Auf den letzten 20 Metern wiederholte er in Gedanken immer wieder, wie wichtig jeder einzelne Griff war.

Hinter dem Erfolg stand ein erfahrenes Sicherheitsteam um Richard Lievaart. Da die Brücke nicht angebohrt oder dauerhaft verändert werden durfte, musste die gesamte Sicherung mit zwei unabhängigen Sicherungspunkten realisiert werden. Für van Tonder war die Aktion die Erfüllung eines langgehegten Traums. „Ich habe mir ein großes, verrücktes Ziel gesetzt – und wir haben es tatsächlich geschafft“, sagte er. Gleichzeitig räumte er ein, anfangs zu selbstsicher gewesen zu sein. Die extreme Steigung habe ihn schnell Demut gelehrt.