Notoperation bei Nemanja Belos: Schock bei der HSG Graz

Nach einer Verletzung, die er sich am Freitag gegen Schwaz zugezogen hatte, musste Nemanja Belos von der HSG Graz am Sonntag operiert werden. Am Dienstag kommt Ferlach (19 Uhr).

Sein Gesicht war schmerzverzerrt, als Nemanja Belos nach mehreren Minuten am Boden liegend das Parkett verlassen hat: Der Spielmacher der HSG Graz wurde davor im Duell gegen Schwaz (29:31) unsanft im Genitalbereich verletzt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Schmerzen allerdings so stark, dass er mit der Rettung ins Landeskrankenhaus gebracht wurde, erklärte Graz-Manager Michael Schweighofer: „Am Sonntag musste er dann operiert werden. Das war ein ziemlicher Schock. Zum Glück ist alles gut gegangen.“

Dass es seinem 32-jährigen Rückraumspieler den Umständen entsprechend gut geht und er das Krankenhaus wieder verlassen durfte, ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass nach Thomas Eichberger, Simon Sonnleitner, Kilian Schranz und Felix Buchgraber die Liste an Verletzten immer länger wird. Damit könnte am Dienstag (19 Uhr) gegen die noch ungeschlagenen Ferlacher der 16-jährige Jonah Hinterreiter zu seinem Debüt in Österreichs höchster Handball-Liga kommen.