Melzer hat verlängert, Alcaraz spielt gegen Österreich

Der Vertrag von ÖTV-Sportdirektor und -Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer wurde bis 2029 verlängert. Spanien nominierte Carlos Alcaraz gegen Österreich beim Final-8-Turnier.

Im Rahmen der Erste Bank Open präsentierte der österreichische Tennisverband nicht nur das Team für das Final-8-Turnier in Bologna, sondern verkündete auch die Verlängerung von Sportdirektor und Davis-Kapitän Jürgen Melzer um weitere drei Jahre bis Ende 2029. Neben seinen sportlichen Erfolgen mit dem Team, das sich zum zweiten Mal in Folge für das Turnier der besten acht Nationen der Welt qualifiziert hat, konnte der 45-jährige Niederösterreicher auch ein überzeugendes Sportkonzept vorlegen, dank dem der heimische Tennissport in Zukunft noch erfolgreicher werden soll.

„Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen und den gemeinsam eingeschlagenen Weg mit dem ÖTV weiterzugehen. Jetzt gilt es, die nächsten Entwicklungsschritte zu setzen und noch mehr Spieler bestmöglich auf ihrem Weg zu begleiten“, sagte der ehemalige Weltklassespieler, dessen Konzept unter anderem auch Punkte wie „Ausbau der Betreuung im Übergang vom Nachwuchs- zum Profitennis“, „Weiterentwicklung und Intensivierung der Trainerausbildung“ und „Stärkung der internationalen Turnierlandschaft in Österreich“ beinhaltet.

Spanien mit Alcaraz und Jodar

Hinsichtlich Davis-Cup-Nominierung gab es keine Überraschung – Melzer setzt mit Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Joel Schwärzler, Lucas Miedler und Neil Oberleitner auf jenes Quintett, das zuletzt Belgien mit 3:1 in die Knie zwingen konnte. Am 26. November (17 Uhr) trifft Österreich in Bologna im Viertelfinale auf Spanien, das vorerst mit den Einzelspielern Carlos Alcaraz, Rafael Jodar und Alejandro Davidovich Fokina seine aktuell besten Einzelspieler nominiert hat. Dazu kommen noch Pedro Martinez und Marcel Granollers im Doppel. Um zu gewinnen, wird das rot-weiß-rote Team über sich hinauswachsen müssen, doch haben Melzers Mannen das in der Vergangenheit schon des Öfteren unter Beweis gestellt. „Wenn man auf den Platz geht, hat man immer eine Chance“, betont der Kapitän, der mit dem Team bereits am 21. November in die Emilia-Romagna anreisen wird.