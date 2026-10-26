Nationalfeiertag in Wien: Auf Van der Bellen folgen die Eurofighter

Viel Programm am Nationalfeiertag am Wiener Heldenplatz. Der Bundespräsident legte bei der Krypta bereits einen Kranz nieder, danach steht das Bundesheer im Mittelpunkt.

Mit der traditionellen Kranzniederlegung bei der Krypta am Heldenplatz durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Bundesregierung haben am Montag die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag begonnen. Im Weiheraum des Äußeren Burgtors beim Wiener Heldenplatz gedachten sie der toten Soldaten und Opfer des Widerstandes. Bei sonnigem, aber windigem Wetter war der Heldenplatz bereits recht gut besucht. Zuvor hat sich die Bundesregierung zu einem Ministerrat getroffen.

Als nächster Höhepunkt der Feierlichkeiten am 71. Jahrestag des Beschlusses der österreichischen Neutralität folgen ein Überflug der Eurofighter und ein Fallschirmsprung. Im Anschluss werden 1200 Rekruten am Wiener Heldenplatz angelobt.

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Leistungsschau und offene Pforten der Institutionen

Zusätzlich zur Leistungsschau des Bundesheeres am Wiener Heldenplatz öffnen auch heuer wieder die Institutionen der Republik die Pforten für Interessierte. Tag der offenen Tür gibt es unter anderem im Parlament, in der Präsidentschaftskanzlei, im Bundeskanzleramt sowie in diversen Ministerien und Höchstgerichten.

Im Parlament wurden ab zehn Uhr die ersten Besucherinnen und Besucher begrüßt. Der Andrang war auch dieses Jahr wieder groß. Die Timeslots waren seit zwei Wochen ausgebucht, in der Parlamentsdirektion erwartete man erneut Besucherzahlen im fünfstelligen Bereich. Nach einer Führung durchs Haus konnte man sich etwa im Empfangssalon, wo normalerweise die Staatsempfänge stattfinden, u.a. mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) fotografieren lassen. In der Säulenhalle hatten die fünf Parlamentsparteien auch heuer wieder Info-Stände aufgebaut. Dort konnte man mit den Klubspitzen und Abgeordneten ins Gespräch kommen, Selfies machen oder Werbegeschenke abstauben – von den Klassikern Kuli und Naschzeug über Kapperl oder wiederverwendbare Kaffeebecher bis zur „ÖVP Klub“-Centmünze aus der Prägemaschine.

FPÖ-„Neutralitätfest“

Die FPÖ verteilte dort auch Gutscheine für ihr „Neutralitätsfest“ hinter dem Parlament – eine Art Gegenveranstaltung zum offiziellen Festprogramm der Bundesregierung, die nach FPÖ-Lesart „diesen wichtigen Eckpfeiler der Republik zunehmend aushöhlt“. Die Nachfrage nach Würstln, Gulasch und Bier war schon am Vormittag groß. Klubobmann Herbert Kickl äußerte sich zudem in einer Videoansprache, in der er vor dem „Ausverkauf der Neutralität“ warnte.

Für Nachmittag hat Grünen-Chefin Leonore Gewessler ihrerseits gegenüber vom Parlament unter dem Titel „Ein Tisch, zwei Sessel und Zeit zum Reden“ Interessierte zum Gespräch eingeladen.