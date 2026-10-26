Mit 197 km/h unterwegs: Pkw in Osttirol beschlagnahmt

Pkw-Lenker aus Deutschland wurde sein Fahrzeug abgenommen. Er war auf der B 108 fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs.

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vor 38 Minuten 26. Oktober 2026 um 07:35 Lienz Polizeieinsatz Raser +1