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Mit 197 km/h unterwegs: Pkw in Osttirol beschlagnahmt
Pkw-Lenker aus Deutschland wurde sein Fahrzeug abgenommen. Er war auf der B 108 fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs.
Beamte der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol haben bei Geschwindigkeitskontrollen einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 64-Jährige war auf der B 108 mit 197 km/h unterwegs. Erlaubt gewesen wären 100. Der Pkw des Deutschen wurde beschlagnahmt, der Führerschein wurde ihm abgenommen.