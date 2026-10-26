Kreuzfahrtschiff rammt in Bremerhaven zwei Containerschiffe

Dramatische Momente Sonntagabend beim Auslaufen von „Mein Schiff 3“ in Bremerhaven. Der Ozeanriese kollidierte bei schwierigen Wetterbedingungen mit zwei Containerschiffen.

So hatte sich die Crew des „Mein Schiff 3“ das Auslaufen aus dem Hafen von Bremerhaven definitiv nicht vorgestellt. Gleich zwei Containerschiffe soll das riesige Kreuzfahrtschiff beim Auslaufmanöver gerammt haben, berichten deutsche Medien. An einem soll dabei ein rund zehn Meter langer Riss entstanden sein. Mehrere Rettungsboote des Ozeanriesen wurden dabei zerquetscht.

Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie das Kreuzfahrtschiff bei sichtlich schwierigen Wetterbedingungen und starker Strömung immer näher an die Containerschiffe treibt, bevor es schließlich zur Kollision kommt. Gegenüber dem „NDR Niedersachen“ bestätigte die Hamburger Reederei TUI den Unfall und gab an, dass niemand der 2428 Gäste und 922 Crewmitglieder verletzt wurde. Das teilte zuvor auch schon die deutsche Polizei mit, die laut dpa im Laufe des Montags weitere Erkenntnisse veröffentlichen will.

„Mein Schiff 3“ wird untersucht

Das Kreuzfahrtschiff liegt nun wieder am Pier in Bremerhaven, wie unter anderem über die „Mein Schiff“-Webcam zu sehen ist. Dort untersuchen Fachleute den Schaden. „Weitere Informationen werden wir bereitstellen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen“, erklärte die TUI-Sprecherin gegenüber dem „NDR“. Ob die geplante Reise der „Mein Schiff 3“ auf die Kanaren stattfinden kann, steht noch nicht fest.

Zur genauen Unfallursache ermittelt die Polizei nun. Das schlechte Wetter dürfte aber wohl eine Rolle gespielt haben. Sturmtief „Manja“ brachte am Wochenende Orkanböen und Regen an die Nordseeküste.