Klagenfurter auf offener Straße mit „Messer“ bedroht

Dem Opfer gelang die Flucht, der Täter konnte nach einer Fahndung festgenommen werden. Laut Polizei war das Tatwerkzeug ein „messerähnlicher Gegenstand“.

Im Stadtgebiet von Klagenfurt ist am Sonntag ein 51-jähriger Mann von einem Unbekannten mit einem „messerähnlichen Gegenstand“ bedroht worden. Der Mann forderte Geld und drohte mit Gewalt. Als er vermutlich von einem Bekannten abgelenkt wurde, gelang dem Opfer die Flucht. Der Mann verständigte die Polizei. Die Beamten konnten einen Verdächtigen ausforschen. Die weiteren Ermittlungen laufen.