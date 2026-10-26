Pkw-Lenker kollidierte auf Glocknerstraße mit einem Traktor

Der Traktor kam aufgrund des Aufpralls von hinten von der Straße ab und kippte um. Beide Lenker wurden verletzt.

Mit Heuballen beladen war am Sonntag ein 24-Jähriger mit seinem Traktor auf der Großglocknerbundesstraße in Fahrtrichtung Lienz unterwegs. Ein 21-jähriger Pkw-Lenker fuhr in dieselbe Richtung und kollidierte aus noch unbekannter Ursache mit dem Traktor. Durch den Aufprall am Heck wurde die Zugmaschine zur Seite geschleudert und fiel um. Der Pkw kam ebenfalls von der Straße ab und landete in einer Wiese. Beide Lenker wurden verletzt.