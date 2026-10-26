Junge Lenkerin landete in Birkfeld mit Pkw im Wald

18-jährige kam am Weg nach Birkfeld von der Straße ab und geriet mit dem Pkw in einen Wald. Sie wurde leicht verletzt.

Eine 18-Jährige war Sonntagabend mit ihrem Pkw auf der L448 (Gschaiderstraße) in Richtung Birkfeld unterwegs. Gegen 20.45 Uhr kam sie in einer Linkskurve mit dem Auto von der regennassen Fahrbahn ab und fuhr in ein Waldstück. „Dort kam das Fahrzeug nach etwa 15 Metern zum Stillstand“, teilte die Polizei später mit.

Bei dem Unfall erlitt die Pkw-Lenkerin leichte Verletzungen. Sie wurde in das LKH Weiz eingeliefert.