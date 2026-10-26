Die überfällige Abwahl des autoritären Ex-Präsidenten Vučić haben die Serben ihren Studenten und sich selbst zu verdanken.

Am Ende ist Serbiens Zeitenwende überraschend schnell und ohne die befürchtete Gewalteskalation über die Bühne gegangen. Der aussichtslose Rückstand seiner SNS, aber auch die Einsicht, dass sich der Wählerwille dieses Mal weder durch Phantomwähler und Manipulationen noch durch Parteischläger oder Polizeigewalt verbiegen lässt, haben den abgewählten Ex-Präsidenten Aleksandar Vučić am Wahlabend früh- und rechtzeitig die Flinte ins Korn werfen und auf das sich bereits abzeichnende Drehen an der Gewaltschraube verzichten lassen.

Mit einer ungekannten Freudenexplosion und kollektiver Erleichterung haben die Serben auf den überfälligen Abschied von ihrem langjährigen Quälgeist reagiert. Doch dankbar muss im Balkanstaat dem Ränkeschmied für das unerwartet rasche Eingeständnis seines totalen Scheiterns niemand sein. Seine überfällige Abwahl hat die als starrsinnig und stolz geltende Nation in erster Linie der Beharrlichkeit ihrer Studenten, aber auch sich selbst zu verdanken.

© IMAGO/Samir Jordamovic Der nun ehemalige Machthaber Aleksandar Vučić räumte am Samstagabend die Niederlage seiner Bewegung bei einem überraschenden Presseauftritt in Belgrad ein.

Trümmerkatastrophe brachte Fass zum Überlaufen

Der Tod von 16 Menschen beim Einsturz des Vordachs im neu renovierten Bahnhof von Novi Sad vor zwei Jahren war mehr als nur der Auslöser der von den Studenten geführten Protestwelle gegen Korruption und Machtmissbrauch. Die Trümmerkatastrophe war der letzte Tropfen, der das volle Fass des Unmuts über die hemmungslose Selbstbereicherung und kriminellen Machenschaften der SNS-Führung zum Überlaufen brachte.

Mit ihren fast zweijährigen Protesten und Sternmärschen gelang es Serbiens Studenten, das Mediendunkel und die Apathie selbst im abgelegensten Winkel des Balkanstaats zu durchbrechen. Mit der von ihr aus der Taufe gehobenen Studententischen Liste (SL) erreichten die oft als naive Idealisten kritisierten Studenten mehr als die zerstrittene und unglücklich agierende Opposition in den 14 langen Jahren der bleiernen SNS-Ära zuvor: Sie haben Serbiens gekaperte Demokratie neu reaktiviert, längst resignierte Landsleute wieder zum Urnengang oder gar zum aktiven Engagement für einen besseren Staat mobilisiert.

Doch auch wenn die Studentenbewegung die Rolle der Sperrspitze des Wandels im weitgehend gleichgeschalteten SNS-Staat übernahm, wäre die Selbstbefreiung ohne die Unterstützung und den Selbstbehauptungswillen ihrer Landsleute kaum möglich gewesen:

Vučić-Lobbyisten in der ÖVP dürften unter Rechtfertigungsdruck geraten

Eine harte Opposition hat Serbiens endlich abgewählter Dominator in der Stunde seiner bittersten Niederlage gelobt. Doch ob er dazu die Gelegenheit erhält, muss sich weisen. Neueste Enthüllungen mehren den Verdacht, dass der Vučić-Clan und die SNS sich direkt von der serbisch-montenegrinischen Drogenmafia finanzieren ließen.

Unter Rechtfertigungsdruck dürften nun auch die Vučić-Lobbyisten in den Reihen der deutschen CDU/CSU und der österreichischen ÖVP geraten, die bisher den längst überfälligen Rauswurf der SNS aus Europas konservativer Parteienfamilie EVP verhindert haben: Die Frage, ob sie sich für ihre Steigbügelhalter- und Beraterdienste für die schon seit Jahren völlig diskreditierte SNS möglicherweise auch mit Drogengeldern bezahlen und schmieren ließen, dürfte nicht nur ihre Parteien interessieren.