Pkw-Lenker kollidierte in Villach mit Polizeiauto und wurde verhaftet

Der 21-jährige Mann wollte sich der Kontrolle entziehen und verhielt sich auch aggressiv gegenüber den Beamten. Einen gültigen Führerschein besitzt der Mann nicht.

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat eine Polizeistreife einen Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit wahrgenommen. Nach längerer Nachfahrt konnte der Lenker angehalten werden. Als sich die Beamten zu dem Mann begaben, parkte er plötzlich aus und kollidierte dabei mit dem Dienstfahrzeug. Einen Alkotest verweigerte der Mann schließlich. Weil er seine Fahrt fortsetzen wollte und anschließend noch aggressiv war, wurde er ins Polizeianhaltezentrum überstellt. Im Besitz eines Führerscheins ist der Mann nicht.