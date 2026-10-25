„Ayayay“: Lucas Braathen feierte Sölden-Sieg knutschend mit Freundin

Mit beeindruckender Souveränität feierte Lucas Pinheiro Braathen den Sieg in Sölden. Gefeiert wurde der Erfolg mit Freundin Isadora Cruz.

Da staunte Lucas Pinheiro Braathen nicht schlecht und war tatsächlich kurz sprachlos. Im TV-Interview mit ORF-Mann Rainer Pariasek war nicht nur plötzlich seine Freundin Isadora Cruz Thema, sondern auch eine Szene nach der Siegesfahrt auf dem Rettenbachferner. Der TV-Sender spielte einen kurzen Clip ein, der Braathen knutschend mit seiner Partnerin zeigte. Die Antwort des Brasilianers? „Ajajaja!“

So recht wusste er nicht, was er zu der Szene sagen sollte, kurz darauf war das Interview auch beendet. Das brasilianische Model Cruz begleitete den Riesentorlauf-Weltcupsieger an diesem Wochenende in Sölden und war auch im Ziel die erste Gratulantin. Seit Anfang 2025 sind die beiden ein Paar. So trainierte der Ausnahmeathlet etwa in diesem Jahr auch in Brasilien, um ihr näher zu sein.