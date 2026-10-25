Saudi-Arabien fängt Houthi-Raketen ab

Die gegenseitigen Angriffe Saudi-Arabiens und der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz im Jemen reißen nicht ab. Der saudische Zivilschutz verschickte innerhalb von 24 Stunden mehrere Warnungen wegen mutmaßlicher Houthi-Angriffe unter anderem in Riad, Jeddah und mehreren Provinzen im Süden nahe der jemenitischen Grenze. Das Militärbündnis zum Kampf gegen die Houthi meldete den Abschuss von mehr als einem Dutzend Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern bei Riad und im Süden.

Die von den Houthi-Rebellen abgefeuerte ballistische Rakete sei zerstört worden, teilte die Koalition mit. Der saudische Zivilschutz hatte vor einer möglichen Gefahr in der Hauptstadt gewarnt. Das meldete das staatliche Fernsehen.

Die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen im Jemen erneuerten zuvor ihre Warnung vor der Nutzung des Flughafens in Riad. Dieser bleibe ein "militärisches Ziel", sagte ein Militärsprecher. Die Betreiber hatten die Wiederaufnahme des Betriebs in zwei Terminals angekündigt. Bei einem von den Houthi für sich reklamierten Angriff auf den Flughafen waren am 10. Oktober 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden.