Österreich im Pech! Auch Marco Schwarz scheidet in Sölden aus

Einen Tag nach dem wilden Abflug von Julia Scheib schied mit Marco Schwarz auch bei den Männern der ÖSV-Hoffnungsträger in Sölden aus.

Vom Glück ist das österreichische Team beim Weltcup-Auftakt in Sölden nicht verfolgt. Bereits am Samstag schied Julia Scheib im Riesentorlauf der Frauen aus. Die Steirerin flog wild ab und stürzte. Glücklicherweise verletzte sie sich dabei nicht.

Weniger spektakulär, dafür genauso bitter gestaltet sich der Ausfall von Marco Schwarz. Österreichs Hoffnungsträger schied bereits nach wenigen Sekunden im Riesentorlauf der Männer aus. Der Kärntner rutschte auf dem Skischuh aus und erwischte das folgende Tor nicht mehr. Ein verpatzter Auftakt für Schwarz, der seine Karriere im Slalom beendete, um sich auf den Riesentorlauf und Super-G zu konzentrieren.

Mit Stefan Brennsteiner liegt ein Österreicher immerhin in Lauerstellung. Der erste Durchgang läuft derzeit. Hier kommen Sie zum Liveticker.