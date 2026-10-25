Streit in Kärnten eskaliert: Mann sticht Kontrahenten in den Bauch

Zwei Männer (36 und 32) gerieten am Samstagnachmittag aneinander. Der Ältere der beiden griff den anderen Mann an. Der wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Blutig endete am Samstagnachmittag ein Streit zwischen zwei Männern im Bezirk Klagenfurt-Land: Gegen 15.10 Uhr hat ein 36-Jähriger seinem Kontrahenten (32) mit einem Messer einen Stich in den Brustbereich versetzt und diesen dadurch unbestimmten Grades verletzt. Im Zuge erster Erhebungen stellte sich heraus, dass das spätere Opfer zuvor den 36-Jährigen mit demselben Messer gefährlich bedroht haben soll.

Der 32-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt und den Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Im Zuge der Amtshandlung wurde zudem eine geringe Menge Cannabiskraut sichergestellt.