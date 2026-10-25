Nach dem wilden Abflug im Riesentorlauf von Sölden gibt es Entwarnung bei Julia Scheib. Die Steirerin zog sich keine Verletzung zu.

Es war der große Schockmoment beim Weltcup-Auftakt der Frauen in Sölden. Julia Scheib war auf dem Weg zu einer neuen Bestzeit und brachte das Zielstadion auf dem Rettenbachferner zum Beben. Doch nach knapp 30 Fahrsekunden war es plötzlich still. Die Steirerin flog im oberen Teil der Strecke wild ab und landete hart.

Im rausgerutschten Schnee blieb sie einige Sekunden liegen, ehe sie selbst ins Ziel fahren konnte. Bereits nach dem ersten Durchgang verriet die 28-Jährige, dass sie sich keine gröbere Verletzung zugezogen habe. „Das habe ich gleich gespürt“, sagte Scheib. Doch man müsse im Auge behalten, wie sich das Knie entwickelt.

Keine Verletzung bei Scheib

Einen Tag nach dem schweren Sturz gibt es endgültig Entwarnung vom ÖSV. Nach weiteren Untersuchungen konnte keine Verletzung festgestellt werden. Scheib wird die weitere Saison also wie geplant in Angriff nehmen und in den kommenden Tagen einige Super-G-Trainings absolvieren.