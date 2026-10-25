Schwerer Verkehrsunfall in Kärnten: Lenker in Wrack eingeklemmt

Ein Mann kam Sonntagfrüh mit seinem Pkw von der Alpenstraße in Villach ab, prallte gegen eine Steinwand und überschlug sich. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntag in Villach ereignet: Gegen 5 Uhr morgens wurde die Rettungsleitstelle Kärnten über den Unfall auf der Alpenstraße informiert, berichtet die Hauptfeuerwache (HFW) Villach. Nach ersten Meldungen hatte sich ein Pkw überschlagen und war auf dem Dach zum Liegen gekommen. Eine Person soll im Fahrzeug eingeklemmt sein. In weiterer Folge wurde mehrere Feuerwehren, die HFW sowie die Freiwillige Feuerwehren Judendorf und Möltschach, alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Unglücksort, er war zwischen dem zweiten und dem dritten Parkplatz an der Alpenstraße, bestätigte sich die Meldung. Ein Pkw war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Steinwand der Straßenböschung geprallt und hatte sich überschlagen. Das Auto kam schließlich auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Lenker war im stark beschädigten Fahrzeug eingeklemmt und wurde vom bereits anwesenden Roten Kreuz erstversorgt.

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Verletzter war nicht ansprechbar

„Da der Verletzte nicht ansprechbar war, wurde in Abstimmung mit dem Rettungsdienst eine sogenannte Crashrettung durchgeführt, um den Mann schnellstmöglich aus dem Wrack zu befreien“, sagt Alexander Scharf, Zugskommandant der HFW Villach. Mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte wurden die Türen auf der Beifahrerseite komplett entfernt und der Verletzte wurde anschließend aus dem Fahrzeug geborgen und dem Notarzt zur weiteren Versorgung übergeben. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in den Schockraum des LKH Villach eingeliefert, so die HFW in einer Aussendung.

Da sich die Unfallstelle im sensiblen Wasserschongebiet Dobratsch befand, wurde eine rasche Bergung des Unfallfahrzeugs durch die Polizei angeordnet. Die Hauptfeuerwache Villach stand gemeinsam mit der FF Judendorf, der FF Möltschach, der Polizei Villach und dem Roten Kreuz rund eineinhalb Stunden im Einsatz.