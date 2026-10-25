Bei einer Ausfahrt mit dem Auto seines Vaters bemerkte ein 24-jähriger Steirer Samstagabend „technische Auffälligkeiten im Motorbereich“. Kurz darauf brannte der Pkw lichterloh.

Ein Pkw eines 24-Jährigen ist Samstagabend in Deutschfeistritz in der Steiermark (Bezirk Graz-Umgebung) in Brand geraten. Während der Fahrt war es plötzlich zu „technischen Auffälligkeiten im Motorbereich“ gekommen, berichtete die Polizei. Der Steirer hielt daraufhin an und bemerkte Rauch sowie erste Flammen im Motorraum. Als er einen Feuerlöscher holen wollte, breitete sich der Brand rasch auf das Fahrzeug aus. Die Feuerwehr löschte schließlich die Flammen.

Der Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung konnte sich in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des Schadens waren noch Gegenstand weiterer Erhebungen. Der 24-Jährige war auf der Übelbacherstraße von Peggau kommend in Richtung Deutschfeistritz unterwegs gewesen. Es handelte sich um den Wagen seines Vaters.

Der Pkw wurde vom ÖAMTC abgeschleppt. Die Reinigung der Fahrbahn erfolgte durch die Straßenmeisterei gemeinsam mit der Feuerwehr.