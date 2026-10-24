Zeitumstellung: Nun herrscht wieder die „Normalzeit“ alias Winterzeit

Um drei Uhr in der Früh wurden die Zeiger umgestellt. Nun herrscht wieder die Winterzeit.

Die Sommerzeit ist am heutigen Sonntag in Europa zu Ende gegangen. Um 3 Uhr wurden die Zeiger um eine Stunde zurückgedreht, was für viele eine zusätzliche Stunde in Morpheus Armen bedeutet hat. Der Nationalfeiertag am 26. Oktober gibt den Menschen in Österreich zudem die Chance, durch den Feiertag am Montag leichter in den anderen Rhythmus zu finden.

Die EU-Kommission will bis Ende des Jahres eine neue Studie zum Thema Zeitumstellung vorlegen, deren Abschaffung 2019 vom EU-Parlament eigentlich abgesegnet worden war. Es liegt aber an den Mitgliedsstaaten, mehrheitlich darüber zu entscheiden. Nach deren Forderungen einer weiteren Analyse habe die Kommission die Studie in Auftrag gegeben, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Zeitumstellung verwirrte schon im September

Vor oder zurück? Auf Google wurde schon Mitte September intensiv nach den Details der Zeitumstellung gesucht – sechs Wochen vor dem Stichtag.