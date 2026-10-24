Arsenal nutzte den Patzer von Manchester City in der Premier League

Der Titelverteidiger schlug Everton mit 2:0, zuvor kassierte der Tabellenführer aus Manchester bei Aston Villa die erste Saisonniederlage.

Der Siegeslauf von Manchester City in der englischen Fußball-Premier-League ist am Samstag in Birmingham zu Ende gegangen. Nach sieben Siegen in den ersten sieben Saisonspielen musste sich der Tabellenführer bei Aston Villa mit 1:2 (0:1) geschlagen geben und Arsenal aufschließen lassen. Der Meister gewann 2:0 gegen Everton und hat nun wie sein wohl größter Herausforderer 21 Punkte am Konto.

Die „Gunners“ konnten sich erneut auf ihre Standardstärke verlassen. Ezri Konsa traf bereits in der 7. Minute nach einem Eckball. Gabriel, Innenverteidiger-Kollege Konsas, köpfelte gut zwanzig Minuten vor dem Ende eine Flanke von Ben White ein. Matchwinner für Aston Villa war indes Nicolas Jackson. Der in der Vorsaison an Bayern München verliehene Senegalese brachte sein Team in der 6. Minute in Führung und traf nach dem Ausgleich von Erling Haaland (52.) in der 60. Minute zum Siegestor.

© GEPA pictures David Affengruber

Fulham befreite sich indes aus dem Tabellenkeller. Das Team von ÖFB-Teamverteidiger David Affengruber schlug mit Coventry City einen direkten Konkurrenten auswärts 1:0 und hält nach dem zweiten Saisonsieg bei acht Punkten.