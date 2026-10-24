Auf dem Friedhof St. Ruprecht in Klagenfurt wurde eine 85-Jährige brutal überfallen. Der Täter entriss ihr die Handtasche und flüchtete. Polizei bittet um Hinweise.

Samstagmittag gegen 13.05 Uhr attackierte ein bislang unbekannter Täter eine 85-jährige Frau am Friedhof St. Ruprecht in Klagenfurt im Bereich der nördlich gelegenen Urnenwand. Der Täter schlug der Frau von hinten auf den Kopf, sprühte ihr ein unbekanntes Reizmittel ins Gesicht und entriss ihr gewaltsam die mitgeführte violettfarbene Handtasche.

Die Frau hielt noch den Henkel der Tasche fest und versuchte vergeblich, diese zurückzuhalten. Anschließend flüchtete der Täter mit der Tasche in unbekannte Richtung.

Die 85-Jährige bat mit geröteten Augen und rinnender Nase einen Passanten um Hilfe, der die Polizei verständigte. Ein weiterer Passant hatte im Bereich der Nordseite der Unterführung in der St. Ruprechter Straße einen Mann beobachtet, der in einer auffälligen Handtasche herumkramte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief vorerst negativ.

Personen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße unter 059133/2585 zu melden.