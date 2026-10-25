Können die Jungen auch den Tabellenführer bremsen?

Bei den ersatzgeschwächten Rotjacken liegt die Verantwortung immer stärker bei den jungen Eigenbauspielern. Nick Petersen fällt mehrere Wochen aus.

Die Rotjacken scheinen in den letzten zwei Spielen wieder in die Spur gekommen zu sein. Mit den Siegen gegen Fehervar (6:3) und zuletzt in Mailand (3:2) konnte man den dritten Tabellenplatz behaupten und dem Spitzenduo, Bozen und Linz, auf den Fersen bleiben. Die letzten beiden Gegner sind zwar in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt, dennoch sind die sechs eingefahrenen Punkte hoch einzuordnen. Vor allem aufgrund des Umstandes, dass dem KAC seit Wochen eine Vielzahl von Stammkräften fehlt und noch immer keine Entspannung auf personeller Ebene in Sicht ist – im Gegenteil. Zu den sechs seit mehreren Wochen verletzten Akteuren gesellt sich nun auch noch Nick Petersen dazu, der aufgrund einer Unterkörperverletzung ebenfalls für mehrere Wochen nicht einsatzfähig sein wird.

Im Gegensatz zu den letzten Partien empfangen die Rot-Weißen heute auch noch das derzeit stärkste Team der gesamten Liga. In ihren 13 bisherigen Spielen verlor Bozen lediglich eines in regulärer Spielzeit, hat insgesamt 30 Punkte gesammelt. Zudem haben sie die meisten Tore (56), die wenigsten Gegentreffer (31) sowie das drittstärkste Powerplay (27,5%) der ICE-Liga aufzuweisen.

„Sie verfügen über einen sehr guten Goalie, den wir zuletzt nicht bezwingen konnten, das muss sich zu Hause nun ändern. Wir brauchen da mehr Kreativität, müssen in der Offensive mehr probieren“, erinnert sich Finn van Ee an die 0:4-Niederlage in Bozen Anfang Oktober zurück, bei der HCB Goalie Louis Domingue (151 NHL-Einsätze) ein Shutout feiern konnte.

Der Stürmer ist es aber auch, der gemeinsam mit seinen Sturmpartnern Daniel Obersteiner und Tobias Sablattnig wie schon in den letzten Wochen den Unterschied ausmachen könnte. Mit insgesamt zehn Punkten (3 Tore/7 Assists) in den letzten zwei Partien war das Trio maßgeblich daran beteiligt, dass der KAC als Sieger vom Eis ging. „Wir werfen uns richtig rein, arbeiten hart und laufen viel Eis, wir alle drei sind uns nicht zu schade für den Backcheck oder das Blocken von Schüssen.

Dazu kommt, dass wir auch offensiv immer besser harmonieren und nun auch regelmäßig treffen. Es geht vieles auf und es macht großen Spaß, mit diesen beiden Jungs zu spielen“, verrät der 23-jährige Eigenbauspieler, der persönlich bei neun Punkten (ein Tor/8 Assists), stolzen 27 Strafminuten und einem starken Plus/Minus-Wert von +11 (sechstbester Ligawert) hält.