St. Andräer fuhr Sieg bei landesweitem Lehrlingswettbewerb ein

Der 22-jährige Marcel Wedam (22) aus Framrach bei St. Andrä absolviert gerade sein drittes Lehrjahr zum Speditionskaufmann bei „Gebrüder Weiss“.

Marcel Wedam (22) aus Framrach bei St. Andrä gewann kürzlich den Kärntner Landeslehrlingswettbewerb für Spedition und Logistik in der Wirtschaftskammer in Klagenfurt. Wedam besuchte einst die Landwirtschaftliche Fachschule (LFS) St. Andrä und absolvierte zunächst eine Mechanikerlehre. „Ich wollte danach aber einen neuen Weg einschlagen. Die Speditionsbranche hat mich interessiert, weil sie so abwechslungsreich ist“, erzählt Wedam.

Bei der Wettbewerbsvorbereitung hat mich mein Ausbildungsbetrieb sehr unterstützt. Dafür bin ich sehr dankbar. — Marcel Wedam , Lehrling

Aktuell absolviert er sein drittes Lehrjahr als Speditionskaufmann bei „Gebrüder Weiss“. „Bei der Wettbewerbsvorbereitung hat mich mein Ausbildungsbetrieb sehr unterstützt. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Der Wettbewerb umfasste einen 90-sekündigen Elevator Pitch, einen Online-Test und zwei jeweils 15-minütige Prüfungen vor verschiedenen Kommissionen. „Ich war natürlich etwas nervös, habe aber versucht, mich auf die Aufgaben zu konzentrieren und mein Bestes zu geben.“

Unterstützung von den Großeltern

Der Sieg bedeutet ihm viel: „Es ist eine schöne Bestätigung für meine bisherige Arbeit und Ausbildung. Ich freue mich sehr!“ Sein nächstes Ziel ist die Lehrabschlussprüfung im März nächsten Jahres. Zum Abschluss möchte Wedam noch Danke sagen: „Ich möchte mich vor allem bei meinen Großeltern Sieglinde und Walter bedanken, die mich immer unterstützt haben. Das bedeutet mir sehr viel!“