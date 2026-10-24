Bundeskanzler Stocker: „Die Sozialhilfereform ist keine, die Armut vergrößert“

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat am Samstag den Entwurf der Bundesregierung für die Sozialhilfereform einmal mehr gegen die teils scharfe Kritik der Hilfsorganisationen verteidigt.

„Die Sozialhilfereform ist keine, die Armut vergrößert“, sagte Regierungschef Christian Stocker im Ö1-„Journal zu Gast“. Gleichzeitig bezifferte er seine Erwartungen an Einsparungen durch die Reform nun konkret: Er erwartet, dass die Reform für das Budget über 200 Millionen Euro bringen werde.

Stocker verwies darauf, dass in Österreich 2,9 Prozent von manifester Armut betroffen seien. „Das ist nicht null“ – und natürlich sei jeder, der davon betroffen ist, „einer zu viel“. Aber man habe in diesem Bereich „schon viel getan“. „Und die Sozialhilfereform ist keine, die Armut vergrößert“, so Stocker.

Der Kanzler verwies auf die schon bestehenden Kinder-Sozialhilfesätze etwa in Niederösterreich, wo ja „andere Sätze“ (niedrigere, Anm.) gelten als in anderen Bundesländern: In diesen Bundesländern sei „weder die Kinderarmut noch sonst die allgemeine Armut höher als in anderen Bundesländern“ – „dann kann es davon nicht abhängen“. Auf die Frage, ob es sich bei der Kritik der NGOs wie Caritas oder Diakonie um eine „völlig übertriebene Kritik“ handle, sagte Stocker: „Das würde ich so sehen.“

Einsparungen: Stocker rechnet mit über 200 Mio. Euro

Zu den Auswirkungen aufs Budget nannte nun auch Stocker erstmals Zahlen. Am Vortag wollte er seine Erwartungen noch nicht konkret beziffern, am Samstag sagte er, „das ist mittlerweile auch gerechnet worden“. „Und wir gehen davon aus, dass eine Budgetwirksamkeit aus der Sozialhilfereform von mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr resultiert. Davon sind etwa 150 Millionen Euro Einsparungen, auch in den Ländern.“ Zusätzlich erwartet er sich positive Effekte: „Der Rest ist eine Mehreinnahme aus mehr Arbeitstätigkeit durch ‘Werkbank statt Parkbank’, wiederholte er den zuvor von ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger gebrachten Slogan.

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hatte dazu am Freitagabend in der „ZiB2“ ebenfalls konkrete Einsparungserwartungen genannt: Für das kommende Jahr 2027 erwarte sie noch „null Prozent, außer die Länder sind mit der Umsetzung sehr schnell“. Für 2028 rechnet die Ressortchefin dann mit 188 Millionen Euro an Einsparungen, für das Jahr 2029 mit „über 237 Millionen Euro“.

Entwurf in Begutachtung geschickt

Die Bundesregierung hatte sich diese Woche nach langen Verhandlungen auf die geplante „Sozialhilfe NEU“ verständigt und den zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS akkordierten Gesetzesentwurf am Donnerstagabend präsentiert. Für Erwerbsfähige sind striktere Regeln vorgesehen, wobei vor allem die Integration sowie die Eingliederung in den Arbeitsmarkt im Fokus stehen. Bei der Sozialhilfe-Höhe für Kinder soll es zwar künftig bundesweite Vorgaben geben, den Ländern wird aber ein Spielraum eingeräumt („bundeseinheitlicher Leistungskorridor“ mit Mindest- und Höchstsätzen).

Der Entwurf wurde am Freitagabend in die dreiwöchige Begutachtung geschickt, der Beschluss im Nationalrat soll laut Vorstellungen der Regierung noch möglichst im November über die Bühne gehen.

Gesundheitsreform: Vorhandenes Budget soll ausreichen

Befragt zur Kritik des Fiskalratspräsidenten Christoph Badelt, der am Vortag auf die hohen Gesundheitsausgaben verwiesen und erklärt hatte, dass für die geplanten Fachärztezentren „kein einziger Cent“ da sei, sagte Stocker: „Ich glaube, dass wir mit dem vorhandenen Budget das gewährleisten können.“ Es werde „natürlich eine Umschichtung erfordern“. „Aber dass zu wenig Geld im Budget und im System ist, habe ich bisher nicht vernommen.“ Gefragt, ob es mehr Geld für diese Reformen geben wird, sagte Stocker, es werde vielleicht eine „Anschubfinanzierung“ brauchen, diese sei auch im Budget hinterlegt. Schlussendlich erwartet er sich aber, dass das System „günstiger und effizienter“ wird.

Kritik von FPÖ und Grünen

Auf Unverständnis stießen Stockers Aussagen bei der FPÖ. Parteichef Herbert Kickl ortete angesichts der von Stocker vorgebrachten Ergebnisse und Beschlüsse der Regierung etwa bei der Sozialhilfe oder der Gesundheitsreform „faule Kompromisse, schmutzige Deals und Hinterzimmerpackeleien“. Diese seien „der Grund für unsere missliche Lage und sicher nicht unsere Rettung“, so der FPÖ-Chef. „Die Antidemokraten in dieser Regierung, die unser Land in ihrer selbst gemachten Blockade abwirtschaften und sich dennoch verzweifelt und trotzig wie kleine Kinder an ihre Ämter klammern, haben immer noch nicht verstanden, dass ihnen niemand in diesem Land irgendeine Kompetenz zuschreibt, geschweige denn Vertrauen entgegenbringt“, wetterte Kickl in Richtung Koalition.

Die Vize-Klubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer, sah statt des von der Regierung versprochenen „Herbst der Ergebnisse“ einen „Herbst der Versäumnisse“. Bei zentralen Zukunftsfragen würde eine „große Lücke“ zwischen Ankündigungen und Realität klaffen: „Bei den Universitäten wird drastisch gekürzt, im Gesundheitssystem bleiben die strukturellen Probleme ungelöst und bei der Sozialhilfe fehlt ein wirksames Konzept, um Menschen nachhaltig aus der Armut zu holen“, so Maurer. Bei der Gesundheitsreform vermissen die Grünen bisher den großen Wurf: „Wer krank ist, braucht die beste Versorgung, egal wo er oder sie wohnt. Eine Gesundheitsreform ist mehr als nur Verschiebungen im Organigramm. Davon spüren die Menschen nichts“, kritisierte die Abgeordnete.