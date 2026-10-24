Sinja Kraus bekommt es beim WTA-250-Turnier in China in der ersten Runde mit der Ungarin Panna Udvardy zu tun.

Nach dem Viertelfinal-Aus im japanischen Osaka ging es für Lilli Tagger weiter ins chinesische Guangzhou, wo die 18-Jährige beim am Montag startenden WTA-250-Turnier auf Position vier gesetzt ist. Zum Auftakt meinte es die Losfee mit der Lienzerin grundsätzlich gut, wartet mit Venus Williams zwar eine echte Legende, die aber mittlerweile als absolut schlagbar gilt. Die 46-Jährige ist als Nummer 599 der Welt in China nur dank einer Wildcard mit von der Partie, kassierte zuletzt aber zwölf Auftakt-Niederlagen in Serie. Trotzdem darf die Osttirolerin, die mit Williams mehrmals in Mailand trainiert hat, das Match keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.

Neben Tagger ist Österreich in Guangzhou auch durch Sinja Kraus vertreten. Die Wienerin trifft in der ersten Runde auf die Ungarin Panna Udvardy. Da beide Österreicherinnen in unterschiedliche Hälften gelost wurden, wäre ein direktes Duell erst im Endspiel am Sonntag kommender Woche möglich.