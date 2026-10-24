Die kuriosesten Fahrzeuge auf Grazer Straßen

Alles ist möglich auf den Straßen von Graz: Der nächste Teil unserer Serie, die auf schräge Fahzeugmodelle, ausgefallene Lackierungen und kuriose Accessoires auf Rädern blickt.

Ist das eine nüchterne Feststellung oder ein heimlicher Aufruf, daran etwas zu ändern?

Ach, herrlich! In der ohnehin aufgeladenen Atmoshpäre im alltäglichen Straßenverkehr sorgen sie für Entspannung und so manches Schmunzeln – all jene Fahrzeuge, die dank ihrer speziellen Form, einer ungewohnlichen Lackierung oder eines lustigen Spruchs aus der Reihe fallen.

Wiederholt hat die Kleine Zeitung einige von ihnen „eingefangen“, also auf Schnappschüssen festgehalten. Nun folgt an dieser Stelle der nächste Teil unserer Serie – mit Fotos von Fahrzeugen, denen Hörner aufgesetzt wurden oder nur dank Papa ins Rollen gekommen sind...