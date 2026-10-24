Lienzer Hobbygärtner freuen sich über Auszeichnungen

13 Gärten, die besonders umweltfreundlich gestaltet wurden, erhielten Natur-im-Garten-Plaketten. Sie bieten Igeln und Schmetterlingen ein sicheres Zuhause.

Kürzlich fand die jährliche Verleihung der Natur-im-Garten-Plaketten für den Bezirk Lienz im Gemeindezentrum Abfaltersbach statt. Mit Natur im Garten werden seit 2016 Personen im ganzen Land vor den Vorhang geholt, die ihre Gärten so gestalten, dass sie ausreichend Platz und Lebensraum für die heimische Pflanzenwelt und kleine Tierarten bieten. Mit der Auszeichnung von 13 Gärten im Bezirk Lienz gibt es nun insgesamt 123 Naturgärten in Osttirol. Die Verleihung der Plaketten für die weiteren Bezirke findet Anfang November in Innsbruck statt.

„Das Interesse an naturnahem Gärtnern in Tirol ist ungebrochen. Die Hobby-Gärtner achten auf eine vielfältige und umweltfreundliche Gestaltung ihrer Gärten und bauen die vorhandenen Flächen so um, dass sich Igel, Schmetterling, Wildbiene und Co wohlfühlen“, gratuliert Tirols Naturschutzlandesrat René Zumtobel, der betont: „Naturnahes Gärtnern ist für alle möglich – egal, ob großer Garten oder kleiner Balkon.“ Besonders viel Wert legt die Initiative beispielsweise darauf, dass auf den Einsatz von künstlichen Düngemitteln und Torf verzichtet wird, die Bepflanzung vielfältig ist, aus heimischen Pflanzen besteht und es Rückzugsorte für kleine Säugetiere, wie Igel, und Insekten gibt.“