Debakel für den ÖSV: Aus dem „hätten“ wurde ein „haben“

Beim Weltcup-Auftakt in Sölden musste der ÖSV eine bittere Niederlage einstecken. Dass ausgerechnet Franziska Gritsch anschrieb, passt perfekt ins Bild.

Ohne Julia Scheib hätten wir ein Debakel“, erklärte ÖSV-Gruppentrainer Martin Sprenger fast schon prophezeiend nach dem Auftaktsieg der Steirerin 2025 in Sölden. Ein Jahr später wurde in Sölden aus dem „hätten“ ein „haben“, fasste das rot-weiß-rote Frauen-Team zum Auftakt auf dem Rettenbachferner eine Watsch‘n aus. Das „Debakel“ ist hausgemacht, klafft hinter Überfliegerin Scheib doch eine riesige Lücke.

Stephanie Brunner, im Training laut Beobachtern immer bei den Schnellsten, bekommt es im Rennen nicht auf den Schnee, Ricarda Haaser verfolgt seit geraumer Zeit der Verletzungsteufel, mit hoher Startnummer ging nichts mehr. Deshalb wäre die ÖSV-Jugend umso mehr gefragt. Doch deren Weg ist noch ein langer. Lehrstunden wie jene in Sölden sind hart, aber wichtig.

So blieb als einziger Hoffnungsschimmer Franziska Gritsch, die bei ihrem Heimrennen mit Platz neun eine historische Niederlage für Österreich abwendete. Die Leistung der Tirolerin ist die nächste Watsch‘n für den ÖSV, geht Gritsch doch seit Jahren mit ihrem Freund als Privatteam eigene Wege. Bleibt zu hoffen, dass Scheib nun wieder durchkommt – sonst drohen diese Saison noch mehr Ergebnis-Watschen.