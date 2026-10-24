Grazer Herrengasse: Bank eröffnet Filiale, Søstrene Grene startet

Zuletzt leere Flächen in der Grazer Einkaufsmeile blühen neu auf: So wird gerade an einer Filiale für die Dadat-Bank gebaut – und der Interior-Spezialist „Søstrene Grene“ startet bereits Ende Oktober.

Wenn sie auch zuletzt ordentlich schwächelte und die Frequenzzahlen der Passanten nach unten zeigten – die Herrengasse ist und bleibt die Einkaufs- und Flaniermeile in der Grazer Innenstadt. Nun werden auch zuletzt verwaiste Flächen mit neuem Leben erfüllt: Schon am 31. Oktober öffnet nun der dänische Interior-Spezialist „Søstrene Grene“ eine Filiale in der Herrengasse – und zwar an der Ecke zur Altstadtpassge. Also dort, wo zuletzt die Schuhfirma „Salamander“ daheim war.

„Die Store-Eröffnung in Graz wird mit einem großen Opening-Event gefeiert. Gäste dürfen sich auf einen festlichen Auftakt mit ausgerolltem rotem Teppich, wunderschöne Ballettaufführungen, Live-Klassikmusik und Giveaways freuen“, kündigt man seitens „Søstrene Grene“ an.

© Saria Dieses Geschäft an der Ecke zur Altstadtpassage stand lange leer – nun zieht Søstrene Grene ein

Dadat-Bank

Ganz so weit ist man ein paar Meter weiter in Richtung Eisernes Tor noch nicht, doch ist nun aber klar, wem die Umbauarbeiten auf den schmalen Flächen neben der Confiserie Heindl und dem neuen Modeshop „Kasavi by Farmah‘s“ gelten: Denn wie man seitens der Grawe gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt, werden diese Flächen intern weitergegeben – an die Dadat-Direktbank.