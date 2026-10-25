Ein neuer Themenweg wurde in Matrei eröffnet

Der „Parkweg Schloss Weißenstein“ lädt zum Entdecken und Verweilen ein. Zahlreiche Ehrengäste eröffneten das neue Ausflugsziel.

Ein neuer Themenweg bereichert Matrei: Der Parkweg Schloss Weißenstein wurde kürzlich feierlich eröffnet. Das Gemeinschaftsprojekt der Felbertauernstraße AG und des Nationalparks Hohe Tauern Tirol verbindet und symbolisiert die Geschichte der Region mit der Osttiroler Artenvielfalt.

Der leicht begehbare, familien- und seniorengerechte Themenweg führt Besucher vom „Marktle“ in den Park des Schloss Weißenstein, das als markantes Wahrzeichen auf einem bewaldeten Hügel über Matrei thront. Der rund einen Kilometer lange Weg führt durch Altbaumbestände und Wiesen, die sich durch eine außergewöhnliche Vielfalt an Tieren und Pflanzen auszeichnen.

Die feierliche Eröffnung des Ausflugszieles

Höhepunkte entlang des Weges sind die schmiedeeisernen Figuren des weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Matreier Kunstschlossers Erich Trost. Je nach Aufenthaltsdauer an den Stationen sollten hin und retour zwei Stunden für den Spaziergang mit einer Höhendifferenz von rund 100 Metern eingeplant werden. An elf Stationen erfahren Besucher Details rund um Tiere und Pflanzen, über die Geschichte von Schloss Weißenstein sowie über die Felbertauernstraße.

Das neue Ausflugsziel „Parkweg Schloss Weißenstein“ wurde am 23. Oktober von Landesrat René Zumtobel, Bundesrat Markus Stotter, Bürgermeister Raimund Steiner, dem Künstler Erich Trost, Nationalpark-Direktor Florian Jurgeit und den Vorständen der Felbertauernstraße AG Elisabeth Kreuzer und Michael Köll feierlich eröffnet.