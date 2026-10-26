Ultraschnelles Internet für 1000 Haushalte in Seeboden

Alpen Glasfaser und Magenta starten den Ausbau des Glasfasernetzes in der Marktgemeinde Seeboden. Bald ist Baubeginn.

Lichtgeschwindigkeit am Millstätter See: Ende Oktober startet der Ausbau des Glasfasernetzes. Dafür werden rund sieben Kilometer Rohrverbände entlang von Straßen und Gehwegen verlegt und bestehende Leerverrohrungen der Gemeinde genutzt. Jede Adresse im Ausbaugebiet erhält einen kostenlosen Glasfaser-Übergabepunkt an der Grundstücksgrenze. Wer das ultraschnelle Internet nutzen möchte, kann einen Hausanschluss bei Magenta Telekom bestellen.

„Der Glasfaserausbau ist eine wichtige, nachhaltige Investition für alle, die hier leben und arbeiten. Ob im Homeoffice, in der Ausbildung, im Alltag oder für unsere heimischen Betriebe: Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur bringt den Seebodnerinnen und Seebodnern viele Vorteile“, betont Bürgermeister Thomas Schäfauer.

Bereits vorhandene Ressourcen nutzen

Auch für die lokale Wirtschaft ist der Ausbau von großer Bedeutung. Wirtschaftsreferent Roman Grechenig erklärt: „Mit mehr als 600 Betrieben ist Seeboden ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Eine moderne digitale Infrastruktur ist eine Grundvoraussetzung, damit unsere Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und sich weiterentwickeln können.“

Bei der Umsetzung setzt Alpen Glasfaser auch auf bereits vorhandene Leerverrohrungen. „Die Marktgemeinde hat in der Vergangenheit vorausschauend geplant und bei Bauprojekten bereits Leerverrohrungen mitverlegt. Diese Infrastruktur nutzen wir, um zusätzliche Grabungsarbeiten möglichst zu vermeiden. Ergänzend bauen wir rund sieben Kilometer neue Trassen. Unser Ziel ist es, innerhalb etwa eines Jahres große Teile von Seeboden an das Glasfasernetz anzuschließen“, erklärt Brigitte Herzog, Projektleiterin bei Alpen Glasfaser. Glasfaser ermöglicht stabile Bandbreiten von bis zu zwei Gigabit pro Sekunde.