Vor der freien Trauungszeremonie am Griffner Schlossberg gaben sich die 27-jährige Nadine Koenders und der 29-jährige Raphael Mlinar am Standesamt Völkermarkt das Ja-Wort.

Die gemeinsamen Motocross-Maschinen und die Besuche der verschiedenen Musikfestivals in ganz Österreich sind die großen Gemeinsamkeiten von Nadine Koenders und Raphael Mlinar. Und genau diese Gemeinsamkeiten spielen im Liebesleben der beiden auch eine besondere Rolle. Kennengelernt haben sie sich vor einigen Jahren über einen gemeinsamen Freund. Als Nadine 2017 für eine Übersiedelung einen Helfer benötigte, kam ihr sofort der hilfsbereite Raphael mit seinem großen Pkw-Anhänger in den Sinn. Zwischen Kisten schleppen und Möbel transportieren fanden Nadine und Raphael zueinander und verliebten sich langsam ineinander.

Hochzeitsreise nach Japan

Seit 2019 sind sie nun ein Paar und wohnen seit 2020 in ihrem eigenen Wohnhaus in Tainach bei Völkermarkt. Die Konditormeisterin Nadine (27) und der gelernte Schlosser Raphael (29) sind auf fast jedem Musikfestival vertreten. So auch im September 2025 am „Moost Wanted Festival“ in Vorchdorf in Oberösterreich. Raphael war diesmal besonders nervös, denn er hatte etwas Besonderes vor. Inmitten von 200 Gästen ging er vor seiner Zukünftigen auf die Knie und blickte sie mit einem hoffnungsvollen Blick an. Nadine kreischte und jubelte gleichzeitig und so wussten im Nu alle Festivalbesucher, was hier soeben geschehen war.

© „Photoand Art“ Ramona Fürfanger Die Gäste standen am Griffner Schlossberg für das Brautpaar Spalier

Nun gaben sie sich am 5. September am Standesamt Völkermarkt das Ja-Wort. Ein besonderer Hochzeitstag mit Verwandten und Freunden folgte eine Woche später am Griffner Schlossberg. Stilecht mit ihren Motocross-Maschinen erschienen das Brautpaar und die Beistände am Schlossberg. Nach dem Empfang gab es eine freie Trauungszeremonie, in der das Hochzeitspaar noch einmal vor allen Gästen Ja zueinander sagte und sich die Ringe ansteckte.

Danach wurde bis in die späten Nachtstunden am Schlossberg mit DJ-Klängen und einer Tattookünstlerin für die mutigen Gäste noch lange gefeiert. Als Höhepunkt gab es auch noch ein Feuerwerk zu bestaunen. Die Hochzeitsreise ist für kommendes Frühjahr nach Japan geplant.