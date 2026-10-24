„Fluch(t) der Maturanten“ beim HLW-Ball in der Grazer Seifenfabrik

Beim Maturaball der HLW Sozialmanagement absolvierten alle Gäste die Reifeprüfung in Sachen Stimmung mit Bravour.

In den Filmen der „Fluch der Karibik“-Serie spielte Johnny Depp einen nicht gerade alltäglichen Piraten. An diesem 23. Oktober indes lautete das Motto in der Grazer Seifenfabrik „Cari(bi)tas - Fluch(t) der Maturanten“ – und anstelle von rauen Gesellen enterten stilvoll gekleidete Damen und Herren in bester Laune das Veranstaltungszentrum. Das Kommando „Alle an Bord!“ hatten gleichsam die Maturanten der HLW Sozialmanagement vorgegeben.

Und so wurde in der Seifenfabrik filmreif gefeiert, getanzt und gesungen. Vom Fluchtnehmen konnte eine Nacht lang keine Rede sein.