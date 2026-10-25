Sanierungsarbeiten an der Mallnitzer Straße starten

715.000 Euro werden investiert, um einen Straßenabschnitt der B105 Mallnitzer Straße zu sanieren. Die Arbeiten dauern bis Mitte Dezember.

Ab dem 27. Oktober startet das Land Kärnten Arbeiten an der B105 Mallnitzer Straße. Vom Ortsgebiet Obervellach in Richtung Mallnitz wird die Straße auf einer Länge von rund eineinhalb Kilometern instandgesetzt. „Die B105 befindet sich in diesem Abschnitt in schlechter Verfassung und weist Spurrinnen, Risse, Schlaglöcher und Materialausbrüche auf. Damit sich der Straßenzustand nicht weiter verschlechtert, was auf längere Sicht noch mehr Kosten bedeuten würde, nehmen wir die Sanierung nun in Angriff. Wir investieren hier 715.000 Euro“, sagt Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Im Zuge der Arbeiten wird die bestehende desolate Fahrbahnoberfläche vollflächig abgefräst. Das Abfräsen erfolgt in einer Stärke von rund sechs Zentimetern, wodurch vorhandene Unebenheiten, oberflächliche Schadstellen sowie altersbedingte Abnutzungserscheinungen der Fahrbahnoberfläche entfernt werden. Im Anschluss wird die Straße neu asphaltiert. Die Anpassung der angrenzenden Zufahrten sowie der Bankette erfolgt im Rahmen der Bauarbeiten. „Mit der Straßensanierung verbessern wir die Qualität der B105 spürbar und erhöhen die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer deutlich“, so Gruber.

Wie lange dauern die Arbeiten?

Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Während der Bauzeit muss die B105 im Baustellenbereich einspurig geführt werden. Die Verkehrsführung erfolgt tagsüber händisch und in der Nacht mittels Ampelregelung. Die Arbeiten sollen planmäßig bis Mitte Dezember abgeschlossen werden.