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Hollywood-Glamour beim Maturaball des BG/BRG Körösi in Graz

„KÖRtains Up – Ein oscarreifer Abschluss“ lautete das Motto des Maturaballs im Grazer Congress. Auch unsere Fotoserie ist ehrlich gesagt preisverdächtig.

© Ballmedia
Großer Auftritt im Grazer Congress
Michael Saria
Redakteur Steiermark-Ressort | Graz
GrazMaturabälle

And the Oscar goes to... an diesem Freitagabend an die Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Körösi: Denn bei ihrem Maturaball im Grazer Congress, der am 23. Oktober unter dem Motto „KÖRtains Up – Ein oscarreifer Abschluss“ lief, waren nicht nur sie selbst in den Hauptrollen die Idealbesetzung. Vom Schnitt bis zum Soundtrack: Es war laut Teilnehmern ziemlich preisverdächtig.

Der „Foto-Trailer“ an dieser Stelle zeigt nicht nur beeindruckende Hebefiguren im Rahmen der Polonaise, sondern auch die ausgelassene Stimmung hinter den Kulissen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Durchklicken der Fotoserie über „Hollywood“ im Grazer Congress!

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