Hollywood-Glamour beim Maturaball des BG/BRG Körösi in Graz

„KÖRtains Up – Ein oscarreifer Abschluss“ lautete das Motto des Maturaballs im Grazer Congress. Auch unsere Fotoserie ist ehrlich gesagt preisverdächtig.

And the Oscar goes to... an diesem Freitagabend an die Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Körösi: Denn bei ihrem Maturaball im Grazer Congress, der am 23. Oktober unter dem Motto „KÖRtains Up – Ein oscarreifer Abschluss“ lief, waren nicht nur sie selbst in den Hauptrollen die Idealbesetzung. Vom Schnitt bis zum Soundtrack: Es war laut Teilnehmern ziemlich preisverdächtig.

Der „Foto-Trailer“ an dieser Stelle zeigt nicht nur beeindruckende Hebefiguren im Rahmen der Polonaise, sondern auch die ausgelassene Stimmung hinter den Kulissen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Durchklicken der Fotoserie über „Hollywood“ im Grazer Congress!