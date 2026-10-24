Feuerwehr musste in Bad Eisenkappel geflutete Wohnungen öffnen

Aufgrund eines Wasserschadens in mehreren Wohnungen musste die Freiwillige Feuerwehr Bad Eisenkappel kürzlich zu einem technischen Einsatz ausrücken.

Vermutlich wegen eines technischen Gebrechens kam es in Bad Eisenkappel/Železna Kapla kürzlich in mehreren Wohnungen zu einem Wasserschaden. Auf Anordnung der Polizei wurde von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Bad Eisenkappel – wie diese auf ihrer Seite im sozialen Netzwerk Facebook berichtet – die Türen der zu diesem Zeitpunkt leeren Wohnungen zu öffnen. „Nach Betreten der Wohnungen wurde das stehende Wasser mittels Restlossauger beseitigt“, berichten die Feuerwehrmitglieder dort von ihrem technischen Einsatz.

In ihrem Facebookposting bedankte sich die Feuerwehr für die tolle Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Bad Eisenkappel.