Spittaler Jugendorchester startet ins zweite Jahr

Die Mitglieder des Jugendorchesters der Stadtkapelle Spittal blicken auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurück. Neue Mitglieder werden gesucht.

Aus der Bläserklasse Spittal entstand vergangenes Jahr das Jugendorchester der Stadtkapelle Spittal. Die jungen Musiker konnten im ersten Jahr zahlreiche musikalische Erfahrungen sammeln. Unter anderem waren sie beim Frühjahrskonzert der Stadtkapelle und beim Christkindlmarkt dabei. Bei den wöchentlichen Proben steht neben der musikalischen Weiterentwicklung vor allem der Spaß und Teamgeist im Mittelpunkt. Unterstützt werden die Nachwuchstalente von erfahrenen Mitgliedern der Stadtkapelle. Die Zusammenarbeit mit der Musikschule Spittal/Baldramsdorf bildet eine wichtige Grundlage.

Da das Orchester nun ins zweite Jahr startet, würde sich die Gruppe über weiteren Zuwachs freuen. Kinder und Jugendliche ab acht Jahren, die seit mindestens einem Jahr ein Blasinstrument oder Schlagwerk in der Musikschule oder Bläserklasse spielen, sind willkommen. Informationen gibt es online unter www.stadtkapelle-spittal.at.