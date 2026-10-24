Geister und Hexen wurden in Spittaler Schloss gesichtet

Eine Zaubershow, gruselige Geschichten, ein Bilderbuchkino und eine Disco begeisterten die kleinsten Halloween-Fans im Schloss Porcia.

Am Freitag stand das Schloss Porcia in Spittal ganz im Zeichen von Magie, Fantasie und Unterhaltung. Zahlreiche kleine Hexen, Zauberer, Geister und andere Fantasiegestalten erlebten mit ihren Familien einen abwechslungsreichen Nachmittag im „Verzauberten Schloss“.

Bürgermeister Gerhard Köfer eröffnete das Programm im Innenhof gemeinsam mit Schlosswächter Martin und seinen Geisterlein. Für Begeisterung sorgten die Donaupiraten mit ihren „Magischen Geschichten“ sowie Martin Haderer mit seiner Zaubershow.

© eggspress Zahlreiche Kinder waren gekommen, um sich gemeinsam auf Halloween einzustimmen

Die gruseligste Disco des Jahres

Auch am Bilderbuchkino der Stadtbücherei Spittal mit der Geschichte „Die kleine Rittereule und der frühe Vogel“ erfreuten sich die jungen Besucher. Verkleidete Gäste durften außerdem gratis das Museum für Volkskultur besuchen. Herbstliche Köstlichkeiten, Musik und ein Fotopoint rundeten das Programm ab. Den Abschluss bildete die große Grusel-Disco im Innenhof.