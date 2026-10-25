Förderung für den Erhalt historischer Kulturgüter in Osttirol

Dank finanzieller Unterstützung der Tiroler Landesgedächtnisstiftung können historische Bauwerke in Osttirol instand gesetzt werden.

Erfreuliche Nachrichten für Osttirol: Das Kuratorium der Tiroler Landesgedächtnisstiftung hat in einer Sitzung Fördermittel in Höhe von insgesamt rund zwei Millionen Euro für den Erhalt historisch wertvoller Bauwerke und kultureller Güter in Tirol beschlossen. Davon fließen 196.000 Euro in den Bezirk Lienz, informiert Bundesratspräsident Markus Stotter. „Unsere Kirchen, Kapellen, Burgen und historischen Bauwerke sind weit mehr als bloße Gebäude. Sie sind sichtbare Zeugnisse unserer Geschichte, prägen das Erscheinungsbild unserer Gemeinden und sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Osttiroler Identität. Mit knapp 200.000 Euro setzt die Landesgedächtnisstiftung ein starkes Zeichen für den Erhalt unseres kulturellen Erbes in Osttirol. Diese Förderungen sind eine wertvolle Investition in die Zukunft unserer Heimat“, betont Stotter.

Für die Neueindeckung des Kirchendachs und die Reinigung des Turmdachs der Filialkirche „Heiliger Leonhard“ in St. Jakob in Defereggen werden 41.000 Euro bereitgestellt. 31.500 Euro fließen in die Restaurierung der Friedhofskapelle „Heilige Anna“ in Sillian. Die Marktgemeinde Nußdorf-Debant erhält 30.000 Euro für die Restaurierung der Außenfassade des historischen Bauernhauses „Schlemmer“ in Nußdorf. Auch die Kapelle „Maria vom Guten Rat“ in Dörfl in der Gemeinde Assling wird bei ihrer Dach- und Fassadensanierung mit 22.000 Euro unterstützt.

Museumsverein, Friedhofsmauer und ein Fastentuch

Eine Förderung von 21.000 Euro erhält zudem der Museumsverein Burg Heinfels für die umfassende denkmalfachliche Abschlussdokumentation zur Restaurierung der Burg. Weitere Förderungen betreffen die Erneuerung und Eindeckung der Friedhofsmauer sowie Arbeiten an den Kreuzwegstationen auf dem Lavanter Kirchbichl mit 14.000 Euro, die Restaurierung der Filialkirche in Arnbach bei Sillian mit 9000 Euro sowie die Erneuerung des Fastentuchs der Pfarrkirche „Heiliger Geist“ in Debant mit 7500 Euro.