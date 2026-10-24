Harald Mair ist neuer Abschnittskommandant im Iseltal

Einstimmig wurde Harald Mair von der Freiwilligen Feuerwehr Virgen zum neuen Abschnittskommandanten des Iseltals gewählt. Er folgt auf Michael Köll.

Kürzlich fanden im Feuerwehrabschnitt Iseltal die Neuwahlen des Abschnittskommandanten statt. Notwendig geworden waren diese, nachdem der langjährige Abschnittskommandant Michael Köll im Sommer seinen 65. Geburtstag gefeiert und damit altersbedingt seine Funktion zur Verfügung gestellt hat. Zur Wahl waren die Kommandanten und Delegierten aller acht Feuerwehren des Abschnitts erschienen. Auch die Vertreter des Bezirksfeuerwehrkommandos, Bezirkskommandant Harald Draxl, Bezirkskommandant-Stellvertreter Johann Obererlacher und Bezirkskassier Markus Tönig, nahmen an der Wahl teil. Insgesamt waren 35 Personen wahlberechtigt.

Als Kandidat stellte sich Harald Mair von der Freiwilligen Feuerwehr Virgen zur Verfügung. Die Feuerwehr Virgen ist derzeit auch die mitgliederstärkste Feuerwehr im Bezirk Lienz. Mair wurde mit 35 von 35 Stimmen einstimmig zum neuen Abschnittskommandanten des Iseltals gewählt.

Dank und Anerkennung für Michael Köll

Ein besonderer Moment der Wahlversammlung war die Würdigung des scheidenden Abschnittskommandanten Michael Köll. In den Ansprachen wurde ihm für sein langjähriges, erfolgreiches und nachhaltiges Wirken sowie für seinen stets von Kameradschaft geprägten Einsatz für das Feuerwehrwesen gedankt. Kölls Feuerwehrlaufbahn ist von jahrzehntelangem Engagement und großer Verantwortung geprägt. Im Jahr 2000 wurde er zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Matrei gewählt. Diese Funktion übte er bis 2020 aus. Bereits seit 2003 stand er als Abschnittskommandant an der Spitze des Abschnitts Iseltal und prägte dessen Entwicklung über mehr als 23 Jahre maßgeblich mit.

Auch auf Landes- und Bundesebene brachte Köll seine Fachkompetenz ein. Seit 2004 vertritt er den Landesfeuerwehrverband Tirol im Österreichischen Bundesfeuerwehrverband im Sachgebiet „Verkehrsanlagen und Wege – Tunnel“. Diese Funktion wird er im November ebenfalls übergeben. Darüber hinaus war Köll über viele Jahre als Bewerter im Feuerwehrwesen tätig. Seit 1999 fungierte er als Hauptbewerter bei den technischen Leistungsprüfungen im Bezirk Lienz, seit 2003 war er zudem als Bewerter beim Atemschutzleistungsabzeichen im Einsatz. Beide Funktionen hat er im Laufe des Jahres bereits zurückgelegt.

Eine Feier soll folgen

Im Rahmen der Wahl stellte auch der jahrzehntelange Abschnittsschriftführer Hannes Bergerweiß seine Funktion zur Verfügung. Bergerweiß übernahm als Protokollführer die Dokumentation von unzähligen Sitzungen im Abschnitt und war auch in kameradschaftlicher Hinsicht bei allen Treffen im Feuerwehrabschnitt verlässlich dabei. Ihm wurde für seine erfolgreiche und nachhaltige Tätigkeit gedankt – eine Feierstunde mit beiden verdienten Funktionären wird es noch geben.