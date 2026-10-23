Schwärzler und Bresnik arbeiten zur Probe zusammen

Thiem-Macher Günter Bresnik soll Tennis-Ass Joel Schwärzler auf das nächste Level heben.

Spätestens nach seiner Trennung von Markus Hipfl nach dem heurigen Turnier in Kitzbühel geistert das Thema durch die österreichische Tennisszene. So wurde Günter Bresnik als neuer Trainer von Joel Schwärzler hoch gehandelt. Erfolgscoach Bresnik, der in der Vergangenheit Dominic Thiem zu einem Star geformt hatte, ließ schon während der French Open wissen, dass er Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem jungen Vorarlberger habe. Und auch Schwärzler streute Bresnik zuletzt beim Davis Cup gegen Belgien in Wien Rosen. Doch der letzte, entscheidende Schritt fehlte noch.

Der scheint jetzt getan – zumindest ein kleiner. So wurde nun publik, dass Schwärzler und Bresnik vorerst auf Probe ein Team formen werden. Damit erfüllte sich der 20-Jährige auch den Wunsch, künftig mit einem Österreicher zusammenarbeiten zu wollen. Auch in dem Wissen, dass ihn Bresnik nicht das ganze Jahr über auf der Tour begleiten wird. Daher wird Schwärzler auch noch einen Touring-Coach benötigen.

Aufschlag in Wien

Aktuell steht Schwärzler in der Weltrangliste auf Position 173 und tritt am Samstag dank einer Wildcard in der Qualifikation für die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle an. Dort trifft er in der ersten Runde auf den Franzosen Titouan Droguet (ATP-Nr. 64). Im „Race to Reggio Calabria“, wo im Dezember im NextGen-Finale die besten acht U20-Spieler der Saison aufeinandertreffen, hält der Österreicher aktuell Platz sieben.