Kilde kämpferisch: „Ich möchte es noch einmal schaffen“

Das norwegische Ski-Ass erklärte nach seinem Achillessehnenriss im ORF-Interview, dass er ein Comeback im Weltcup plant.

Die schwere Verletzung soll nicht das Karriereende von Norwegens Skistar Aleksander Aamodt Kilde bedeuten. Der 34-Jährige will zurück in den Weltcup, erklärte er im ORF-Interview. „Ich möchte es noch einmal schaffen“, sagte Kilde, der sich Mitte Oktober bei einem Sturz im Abfahrtstraining in Chile einen Achillessehnenriss zugezogen hat. Auf jeden Fall wird Geduld gefragt sein, frühestens Mitte Jänner wird richtiges Training wieder möglich sein.

Kilde wird aktuell mit Physio-Therapien und Lymphdrainagen behandelt. „Zwischen zwölf bis 18 Wochen“ wird er mit dem Training pausieren müssen, „mit dem Skifahren muss man dann schauen, wie es ist“. Ob und wann es danach ein Comeback geben wird, ist offen. Aber „diese Verletzung sollte nichts mit meiner Karriere zu tun haben“, sagte Kilde, der von einer „coolen Dynamik“ in der Saisonvorbereitung des norwegischen Teams berichtete. „Das bringt viel Motivation für die Reha.“

Diese gibt es auch von seiner Verlobten, US-Skistar Mikaela Shiffrin. Ihre Unterstützung ist „mega, so wie immer. Das ist der beste Support, den es gibt. Sie hat so ein großes Herz, das hilft, wenn man verletzt ist“, erklärte Kilde.