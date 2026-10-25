Kärntnerin bringt in Wien den Kaffeegenuss zum Event

Die 29-jährige Julia Lobnig aus Völkermarkt hat in Wien den „Caya Coffee Club“ gegründet, mit dem sie auf Bestellung Kaffee, Snacks oder Cocktails zu Veranstaltungen liefert.

Fährt mit ihrem Range Rover zu den Veranstaltungen, für die sie mit ihrem Catering gebucht wird: die Völkermarkterin Julia Lobnig

Vom klassischen italienischen Espresso bis zu modernen Kaffeespezialitäten, dazu Snacks und Cocktails: Julia Lobnig (29) aus Völkermarkt hat in Wien unter dem Namen „Caya Coffee Club“ ein Kaffeecatering aufgebaut. Mit ihrem Range Rover fährt sie zu privaten Feiern, Firmenveranstaltungen, Hochzeiten, Geburtstagen, Messen oder Eröffnungen und anderen Events und versorgt die Gäste direkt vor Ort. „Beim Kaffeecatering kommt die Gastronomie zum Kunden und nicht umgekehrt“, erklärt Lobnig. Sie bringt die gesamte Ausstattung sowie Kaffee, Getränke und Snacks mit und passt das Angebot an die jeweilige Veranstaltung an. „In meinem Wagen befindet sich mein ganzes Hab und Gut“, sagt sie.

© Privat Angeboten werden Kaffeespezialitäten, aber auch Snacks und Cocktails

Bei Kaffee sei vor allem der persönliche Geschmack entscheidend. „Es gibt Kaffees, die verbrannt schmecken“, sagt Lobnig. Neben Kaffee bietet sie auch Snacks, verschiedene Getränke und Cocktails an. „Ich wollte immer hinaus und unterwegs sein“, erzählt sie. Ihre Kunden gewinnt sie vor allem durch Mundpropaganda, E-Mails und persönliche Kontakte. Eine Herausforderung sei es, ständig neue Events zu finden und Kontakte zu knüpfen. In Wien sieht Lobnig noch Potenzial, da es im Bereich Kaffeecatering nicht allzu viel Konkurrenz gebe. Ihr Ziel ist es, weiter zu wachsen. „Ich habe vor, das Unternehmen noch zu vergrößern und bis zu zwei Leute anzustellen“, sagt sie.